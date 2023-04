Stand: 01.05.2018 08:34 Uhr Zehntausende feiern Walpurgisnacht im Harz

Lange Nasen, künstliche Warzen, buschige Augenbrauen: Rund 50.000 Menschen haben am Montagabend im Harz die Walpurgisnacht gefeiert. Mehr als 20 Städte und Gemeinden im Mittelgebirge nahmen teil, überall schlüpften die Menschen in schaurige Kostüme. Einheimische und Besucher tanzten als Hexen verkleidet um Lagerfeuer, um den Winter auszutreiben.

Hexen, Prinzessinnen, Zauberer

Das Theaterstück "Luzifer und der verhexte Förstersohn" im dunklen Wald auf der Felsenbühne am Hübichenstein, der vor 380 Millionen Jahren einmal ein Korallenriff war, galt als Höhepunkt der Walpurgisfeier in Bad Grund (Landkreis Göttingen). Am Abend zogen Hexen, Teufel und Besucher gemeinsam vom Marktplatz mit Fackeln los. Musik- und Hexentanzgruppen begleiteten das Stück im Wald. Märchenhaft ging es bei der Walpurgisfeier in Bad Sachsa zu. Dort trafen die Besucher schon am frühen Nachmittag neben Hexen auch Prinzessinnen und Zauberer. Für die Erwachsenen folgte am Abend die traditionelle "Teufelsansprache".

Ab in die Unterwelt

In Braunlage startete am frühen Abend ein Kostümumzug quer durch die Stadt. Mehrere Bands traten auf der Seebühne im Kurpark auf, über die zu später Stunde eine Hexe schweben sollte. In St. Andreasberg konnten Besucher symbolisch in die Unterwelt einfahren, mit der Grube Samson besuchten sie gleichzeitig ein historisches Bergwerk.

Der Hexenritt zum Brocken

Die Walpurgisnacht geht nach weit verbreiteter Ansicht auf alte heidnische Bräuche und Aberglauben zurück. So sollen am Abend des 30. April Hexen zum Brocken geritten sein, um sich dort am Feuer mit dem Teufel zu paaren. Unterwegs verhexten sie alles, was ihnen in die Quere kam.

