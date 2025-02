Stand: 05.02.2025 11:57 Uhr Rohrbruch in Wolfenbüttel: Wasser unterspült Kreuzung

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Rohrbruch eine Kreuzung in Wolfenbüttel lahmgelegt. Anwohnerinnen und Anwohner sind für Trinkwasser zum Teil auf Zapfstellen angewiesen. Nach Angaben der Stadtwerke wurde die Kreuzung am Übergang von der Adersheimer Straße zur Jägerstraße unterspült, die Polizei sperrte sie vorsorglich. Auch das Wasser im entsprechenden Abschnitt sei abgestellt worden, so die Stadtwerke. Demnach bemerkten Anwohner kurz danach einen weiteren Wasseraustritt in der Nähe, auch dort musste das Wasser abgestellt werden. Bei einigen Abnehmern war am Vormittag die Wasserversorgung den Stadtwerken zufolge bereits wieder hergestellt. Für alle anderen sind Zapfstellen an der Adersheimer Straße 17 und am Fritz-Reuter-Weg 10 in Wolfenbüttel eingerichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.02.2025 | 06:30 Uhr