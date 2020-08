Stand: 18.08.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zahlreiche Corona-Verstöße in Braunschweig

Bei einer groß angelegten Kontrolle in Braunschweig sind zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt worden. Wie die Stadt mitteilte, wurden bei rund 100 Kontrollen am Wochenende 73 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Am häufigsten sei durch zu geringe Tischabstände gegen die Abstandsregel sowie gegen die Dokumentationspflicht der Gastronomen verstoßen worden. Kontrolliert wurden demnach Restaurants, Bars, Seen, Parks- und Grünanlagen sowie eine Hochzeitsfeier.

