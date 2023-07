Stand: 01.07.2023 16:33 Uhr Zähe Flüssigkeit tropft an der A39 aus Gefahrgut-Transporter

Auf der Raststätte Salzgitter-Hüttenblick Nord an der A39 hat ein Gefahrgut-Transporter eine zähe Flüssigkeit verloren und dadurch in der Nacht zu Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, hatten Zeugen auf der Raststätte entdeckt, dass esv aus dem Auflieger tropfte. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter sperrte die Raststätte ab. ABC-Spezialisten öffneten den Auflieger und nahmen Proben. Der Sattelschlepper hatte 18 große Kunststoffbehälter geladen, die das Technische Hilfswerk mit einem Radlader entlud. Welches Gefahrgut genau ausgelaufen ist, ist laut Autobahnpolizei noch unklar. Die Raststätte ist mittlerweile wieder weitgehend freigegeben. Die Feuerwehr war mit 70 Helfern im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.07.2023 | 06:30 Uhr