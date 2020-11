Stand: 05.11.2020 14:15 Uhr XXL-Weihnachtsbäume für den Bundestag und die Autostadt

Die niedersächsischen Landesforsten beginnen in der kommenden Woche mit der Ernte übergroßer Weihnachtsbäume, wie die Landesforsten am Donnerstag in Braunschweig mitteilten. Im Forstamt Dassel im Solling wird am kommenden Dienstag eine 24 Meter hohe Fichte gefällt, die für die Autostadt in Wolfsburg bestimmt ist. Der Baum sei rund 60 Jahre alt, habe einen Durchmesser von 60 Zentimetern und wiege etwa fünf Tonnen. Im Harz an der Okertalsperre nahe Altenau soll am 23. November eine 25 Meter hohe Fichte gefällt werden, die für den Berliner Bundestag vorgesehen ist, Die Auswahl der sogenannten XXL-Weihnachtsbäume werde durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer-Befall jedes Jahr schwieriger, erläuterten die Landesforsten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2020 | 14:00 Uhr