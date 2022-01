Stand: 04.01.2022 17:00 Uhr Wolfsburger Sternsinger besuchen Bundeskanzler Scholz

Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Mittwoch Sternsinger aus Niedersachsen. Die Mädchen und Jungen aus Wolfsburg im Bistum Hildesheim reisen stellvertretend für alle Sternsinger an, die sich um den Jahreswechsel am Dreikönigssingen beteiligen. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Besuch im Bundeskanzleramt etwas kleiner aus als üblich: Nur vier als Heilige Drei Könige verkleidete Jugendliche bringen diesmal ihren Segen dorthin.

