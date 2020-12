Stand: 08.12.2020 07:20 Uhr Wolfsburg stellt Pläne für Impfzentrum vor

Die Stadt Wolfburg stellt heute Details zu seinem Corona-Impfzentrum vor. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dieses entsteht derzeit im Congress-Zentrum in Wolfsburg. Als eines von 60 geplanten Impfzentren in Niedersachsen soll das in Wolfsburg nächste Woche einsatzbereit sein. Wann die ersten Menschen dort geimpft werden, ist noch unklar. Um die Mammutaufgabe zu bewältigen, wird das Wolfsburger Congress-Zentrum derzeit entsprechend hergerichtet. Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr haben das Konzept gemeinsam entwickelt. Die Planungen werden mit dem Innenministerium in Hannover abgestimmt. Wie das Impfzentrum in Wolfsburg künftig arbeiten wird, das wollen die Verantwortlichen am Mittag erläutern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.12.2020 | 07:30 Uhr