Stand: 17.01.2023 09:02 Uhr Wolfsburg kämpft gegen Waschbären-Plage am Neuen Teich

Die Stadt Wolfsburg geht gemeinsam mit Naturschützern von BUND und NABU gegen Waschbären vor. Diese haben es offenbar auf die Brut des Graureihers abgesehen. Laut Stadt hat das Umweltamt entsprechende Schutzmaßnahmen am Neuen Teich umgesetzt. Am Stamm von mehr als 60 bekannten Brutbäumen wurden Manschetten befestigt, die die Waschbären nicht überwinden können. Dadurch wird verhindert, dass die Raubtiere an die Brut der Vögel gelangen und diese auffressen. "Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Maßnahme einen wirksamen Schutz der Graureiher erreichen. Natürlich werden wir das Geschehen am Neuen Teich genau beobachten“, so Stadtrat Andreas Bauer. Schon 2012 hatte die Stadt die speziellen Manschetten aus Rollglas um Brutbäume auf der Insel im Neuen Teich legen lassen, nachdem Waschbären dort Graureiher aus ihren Nestern geraubt hatten. Danach war zunächst Ruhe, bis Naturschützer im vergangenen Jahr erneut Waschbären auf Beutezug in den Baumkronen beobachtet hatten.

