Stand: 22.04.2021 07:50 Uhr Wolfsburg ist Spitzenreiter bei Entwicklung der Netto-Mieten

Wohnen wird in manchen Regionen immer teurer. In der Stadt Wolfsburg sind die Netto-Kaltmieten in den vergangenen zehn Jahren um fast 67 Prozent gestiegen. Die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter liegt jetzt bei 8,60 Euro, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Wolfenbütteler Linken-Abgeordneten Victor Perli. Wolfsburg liegt bei der Mietpreisentwicklung unter den kreisfreien Städten in Niedersachsen an der Spitze. Die zweithöchste Mietsteigerung verzeichnet Braunschweig. Hier kletterten die Netto-Kaltmieten im Durchschnitt von 5,40 Euro im Jahre 2010 auf 8,50 Euro im vergangenen Jahr - ein Zuwachs von 57,5 Prozent.

