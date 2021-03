Stand: 30.03.2021 19:53 Uhr Wolfsburg beschließt Einschränkungen für Osterwochenende

Die Stadt Wolfsburg hat wegen steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus längere Aufenthalte am Allerpark und am Arenasee untersagt. Die Regelung gilt von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag. Ausgenommen von dem Verbot seien die an den Wegen und Plätzen bereitgestellten Parkbänke und sonstigen Sitzmöglichkeiten wie Findlinge und Natursteinblöcke. Mit dem Lagerverbot ergänzt die Stadt das ohnehin geltende Ansammlungsverbot.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.03.2021 | 07:30 Uhr