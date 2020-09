Stand: 08.09.2020 12:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wolfsburg: Wieder Klebstoff-Attacken auf Autos

Die Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg geht weiter. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag mindestens drei Wagen mit schnell härtendem Kleber beschmiert. Das hat die Polizei Wolfsburg mitgeteilt. Die betroffenen Fahrzeughalter hatten am Montag Anzeige erstattet. Seit drei Jahren sind mehr als 800 Autos durch Klebstoff beschädigt worden. Die Höhe der Schadenssumme nähert sich der Zwei-Millionen-Euro-Marke.

