Stand: 02.03.2022 10:28 Uhr Wolfsburg-Wenschott: Vier Verletzte bei schwerem Unfall

In der Nacht zu Mittwoch hat sich im Wolfsburger Stadtteil Wenschott ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden eine 43 Jahre alte Frau und ihr 48 Jahre alter Mann schwer verletzt. Zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren erlitten leichte Verletzungen. Polizisten stellten bei der Fahrerin nach eigenen Angaben erheblichen Atemalkohol fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die 43-Jährige war mit dem Fahrzeug auf der die Landstraße 290 in Richtung Brechtorf unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Sie prallte gegen ein Straßenschild und stieß dann frontal gegen einen Baum. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

