Stand: 17.07.2023 18:24 Uhr Wolfsburg: Verletzte nach gewalttätigen Auseinandersetzungen

Mehrere Personen sind am vergangenen Wochenende nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in Wolfsburg verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, eskalierte am frühen Samstagmorgen ein Streit vor einer Gaststätte zwischen mindestens vier Unbekannten und einem 37-Jährigen aus Wolfsburg. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Die südländisch aussehenden Täter sind nach Angaben der Polizei geflohen. Die Hintergründe sind demnach noch unklar. Später wurde eine 35-jährige Wolfsburgerin in einer Gaststätte durch Reizstoff verletzt. Auch bei dieser Tat hat die Polizei bisher noch keine Informationen zu den Umständen. In der Nacht zu Sonntag wurde dann ein 37-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit einem 29-Jährigen leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen der Taten, sich unter der Telefonnummer (05361) 46 46 0 zu melden. Personen, die Fotos oder Videos der Taten haben, sollen diese an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen senden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.07.2023 | 07:30 Uhr