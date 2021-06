Wolfsburg: VW wehrt sich gegen Blockade von Klimaaktivisten Stand: 04.06.2021 14:59 Uhr Volkswagen hat am Freitagmittag auf Aktionen rund um das Stammwerk in Wolfsburg reagiert. Der Konzern wies die Vorwürfe der Gruppe "Runter vom Gas" gegen die eigene Klimapolitik zurück.

VW setze sich aktiv für einen schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien ein und habe sich als erster Autohersteller zu den Pariser Klimazielen bekannt, hieß es in einer Mitteilung. Man sei zu Diskussionen bereit. Das Eindringen auf VW-Gelände sei aber illegal. Der Konzern werde rechtliche Maßnahmen und etwaige Schadenersatzansprüche prüfen, hieß es. Der Betrieb sei allerdings so gut wie gar nicht eingeschränkt worden. Polizisten schnitten die angeketteten Personen frei und holten die anderen von den Baggern.

Kraftwerk soll bis 2022 auf Gasbetrieb umgerüstet sein

Rund 40 Aktivisten der Gruppe "Runter vom Gas" hatten sich am Morgen an einer Baustelle und einem Kraftwerk bei Volkswagen gesammelt. Einige von ihnen seilten sich mit Transparenten von Kohlebaggern ab, andere ketteten sich an Bagger und Schienen fest. Statt auf Elektromobilität zu setzen, forderten sie Lösungen wie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, autofreie Städte und den Ausbau des Schienennetzes. Es sei geplant, die Aktion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Unterdessen wird das betroffene Kraftwerk von VW vom Kohle- auf den Gasbetrieb umgerüstet. Die Umrüstung soll bis 2022 abgeschlossen sein. Das Unternehmen will den CO2-Ausstoß damit um rund 60 Prozent senken

Emden: Greenpeace stoppt Verladung von Pkw

In der vergangenen Woche hattenGreenpeace-Aktivisten die Verladung von Fahrzeugen in Emden blockiert. Sie zogen mehrere Hundert Schlüssel ab und brachten einen Teil davon mit einem Boot an einen unbekannten Ort. Die Polizei ermittelt.

