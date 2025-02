Stand: 28.02.2025 08:31 Uhr Wolfsburg: Unbekannte werfen Einkaufswagen von Parkdeck

Unbekannte haben in Wolfsburg einen Einkaufswagen vom Parkdeck der City-Galerie geworfen. Eine Straftat, so die Polizei. Dass dabei keine Person verletzt oder gar getötet wurde, sei offenbar nur einem glücklichen Zufall zu verdanken. Beim Herabwerfen des Einkaufwagens sei es nahezu unmöglich, zu sehen, ob Menschen in dem Bereich stehen. Zeugen beobachteten die Tat am Mittwochnachmittag zwar, konnten aber keine Person erkennen. Polizisten fanden den völlig zerstörten Einkaufswagen neben dem Seiteneingang des Gebäudes. Jetzt suchen die Ermittler weitere Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 melden. Ende Oktober hatten Unbekannte bereits ein Rutscheauto von dem Parkdeck geworfen. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.02.2025 | 07:30 Uhr