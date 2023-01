Stand: 23.01.2023 16:23 Uhr Wolfsburg: Unbekannte sprengen Blitzer bei Mörse

In Wolfsburg haben unbekannte Täter einen Blitzer-Anhänger gesprengt und einen Schaden in Höhe von 150.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatten die Täter am späten Samstagabend das Metallgehäuse zerstört und Sprengmittel eingeleitet. Der Anhänger stand an der L294 kurz hinter Mörse am Detmeroder Teich. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes erhielt nach dem Vorfall einen Funktionsalarm und stellte am Morgen die Zerstörung fest. Bei der Explosion im Inneren wurden die technische Einrichtung und die Frontscheibe zerstört. Ob Kamerabilder und Geschwindigkeitsaufzeichnungen vernichtet wurden, war zunächst unklar.

