Stand: 05.01.2021 11:10 Uhr Wolfsburg: Seniorin bei Handtaschenraub schwer verletzt

Bei einem Handtaschenraub in Wolfsburg ist am Montag eine 81-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Seniorin zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich einen heftigen Ruck an ihrer Schulter verspürte. Sie stürzte auf den Gehweg und bemerkte einen Radfahrer, der mit ihrer Handtasche davonfuhr. Die Frau musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 46 46-0 bei der Polizei zu melden.

