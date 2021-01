Stand: 05.01.2021 07:48 Uhr Wolfsburg: Schatzsuche für Kinder führt zu Polizeieinsatz

Ein Familienvater hat in Wolfsburg ungewollt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers versteckte der Mann auf einem Spielplatz eine Tüte in einem Haufen voller Laub und verschwand anschließend. Ein Passant beobachtete das Ganze und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden in der Tüte eine Dose mit Kugeln in der Größe von Golfbällen und vermuteten ein Drogenversteck. Kurz darauf erschien jedoch der vermeintliche Täter und klärte die Sache auf: In der Dose waren Schoko-Goldtaler, die der Mann für eine Schatzsuche mit seinen Kindern versteckt hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.01.2021 | 06:30 Uhr