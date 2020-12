Stand: 28.12.2020 09:56 Uhr Wolfsburg: Polizei ermittelt nach Morddrohung gegen Imam

Der Imam des islamischen Kulturzentrums in Wolfsburg hat eine Morddrohung erhalten. Das berichtet die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Demnach warfen Unbekannte einen entsprechenden Brief in den privaten Briefkasten des muslimischen Geistlichen. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.12.2020 | 07:30 Uhr