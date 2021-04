Stand: 27.04.2021 08:12 Uhr Wolfsburg: Moschee nach Corona-Fall vorerst geschlossen

Nach einem Corona-Fall bleiben die Moschee und das Kulturzentrum der Islamischen Gemeinde in Wolfsburg für zwei Wochen komplett geschlossen. Mehrere Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) betonte, die Stadt sei in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen. Die Zentren hätten sofort verantwortungsvoll gehandelt, so Mohrs.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2021 | 06:30 Uhr