Stand: 25.09.2020

Wolfsburg: Mensch stirbt nach Streit

In Wolfsburg ist am Donnerstag ein Mensch bei einem Streit ums Leben gekommen. Das Opfer sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Hintergründe und Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Der Einsatz der Polizei im Stadtteil Westhagen habe sich durch die ganze Nacht gezogen, so der Sprecher. Im Zusammenhang mit der Tat soll es mehrere Festnahmen gegeben haben. Das berichtet die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung".

