Wolfsburg: Klimaaktivisten campen gegen "Dominanz des Autos"

Klimaaktivisten wollen von Freitag an fünf Tage in der Wolfsburger Innenstadt campen. Sie nehmen die VW-Hauptversammlung am kommenden Mittwoch zum Anlass, um gegen die "Dominanz des Autos" zu protestieren und Ideen für eine Verkehrswende zu diskutieren. Für ihr Camp nutzen die Aktivisten eine Wiese in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs. Die Organisatoren rechnen mit einigen Hundert Teilnehmern. Für Sonntag ist ein Aktionstag geplant, dabei wollen die Teilnehmer ihren Plan für eine Verkehrswende in Wolfsburg vorstellen. Zusätzlich gibt es mehr als 50 Workshops und Vorträge, auch eine Kinder-Fahrraddemo ist angekündigt.

