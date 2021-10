Stand: 15.10.2021 10:21 Uhr Wolfsburg: 15-Jähriger greift Mann mit Messer an

In Wolfsburg hat ein 15-Jähriger einen Familienvater mit einem Messer angegriffen. Laut Polizei konnte sich der Mann durch Ausweich-Bewegungen schützen und blieb unverletzt. Die Lebensgefährtin rief die Polizei, die den Jugendlichen fasste, seine Personalien aufnahm und ihn anschließend an seine Eltern übergab. Nach Polizeiangaben hatte der Mann den Jungen wiedererkannt, nachdem dieser ihn wenige Tage zuvor schon einmal mit einem Messer bedroht hatte. Damals war der Jugendliche unerkannt geflohen. Als der Mann den 15-Jährigen dann am Donnerstagnachmittag zur Rede stellen wollte und ihn deshalb festhielt, riss sich der junge Mann los und zog das Messer. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Das Messer wurde sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.10.2021 | 13:30 Uhr