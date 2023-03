Stand: 17.03.2023 13:02 Uhr Wolfsburg: Jugendliche werfen Böller in Linienbus

In Wolfsburg haben Jugendliche am Donnerstag Knallkörper in einem Bus der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft detonieren lassen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Buslinie 230 vom Schulzentrum in Fallersleben zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) betroffen. Die unbekannten Täter warfen die Böller in den Bus, nachdem sie gegen 13.55 Uhr am ZOB ausgestiegen waren. Wie hoch der Schaden ist, steht laut dem Sprecher noch nicht fest. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich nur noch der Fahrer im Bus, er kam demnach mit dem Schrecken davon. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2023 | 15:00 Uhr