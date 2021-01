Stand: 18.01.2021 14:27 Uhr Wolfsburg: Falsche Handwerker rauben Ehepaar aus

Vermeintliche Handwerker haben in Wolfsburg ein älteres Ehepaar um ihren Schmuck gebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte ein Unbekannter am Wochenende an der Wohnungstür der 82 und 85 Jahr alten Senioren geklingelt und vorgegeben, nach einem Wasserschaden schauen zu müssen. Während der Mann das Ehepaar in die Küche lotste und dort ablenkte, entwendete ein zweiter Täter diversen Schmuck aus der Wohnung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

