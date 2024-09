Stand: 26.09.2024 10:35 Uhr Ehemann soll Frau mit heißem Wasser verbrüht haben - Lebensgefahr

Die Polizei Wolfsburg hat während eines Einsatzes am Samstagmittag in einem Haus im Stadtteil Wohltberg eine schwer verletzte Frau gefunden. Die Ermittler fahndeten nach dem Ehemann. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mitteilte, wird ihm vorgeworfen, seine Frau mit heißem Wasser übergossen zu haben. Die 50-Jährige werde in einer Spezialklinik behandelt und schwebe noch in Lebensgefahr. Am Montag entdeckte eine Polizeistreife in Bad Harzburg den Wagen des Mannes. Der 60-Jährige saß leblos auf dem Fahrersitz. Einen möglichen Suizid hatte er bereits in einem Brief angekündigt, den er nach der Tat in Wolfsburg zurückließ. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Verfolgung durch die Polizei im Rückspiegel bemerkte und sich das Leben nahm.

Rat und Nothilfe bei psychischen Krisen und häuslicher Gewalt Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr; Tel. (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222

Gewalt gegen Frauen - bundesweites Hilfetelefon rund um die Uhr; Tel. (0800) 01 16 016

Gewalt gegen Männer - bundesweites Hilfetelefon rund um die Uhr; Tel. (0800) 12 39 900

Täterarbeit Häusliche Gewalt Niedersachsen - die Einrichtung bietet eine Übersicht zu regionalen Anlaufstellen für Täter und Opfer

