Stand: 05.02.2022 12:45 Uhr Wolfsburg: Blitzeinschlag setzt Dachstuhl in Brand

Ein Blitzeinschlag hat am frühen Sonnabendmorgen in Wolfsburg den Dachstuhl eines Doppelhauses in Brand gesetzt. Die Bewohnenden blieben laut Polizei unverletzt. Nachdem eigene Löschversuche fehlschlugen, hatten sie sich aus dem Haus gerettet. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

