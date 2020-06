Stand: 28.06.2020 12:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wolfsburg: Auto stürzt beinahe vom Parkhausdeck

Ein mit sechs Personen besetztes Auto ist am Sonntagmorgen beinahe vom Oberdeck eines Wolfsburger Parkhauses gestürzt. Laut Polizei hatte der 18 Jahre alte Fahrer auf dem Dach im fünften Geschoss die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen krachte in die Sicherungsplanke - und wäre beinahe 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Zur Hälfte über den Abgrund ragend kam der Wagen aber noch zum Stehen. "Alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt", hieß es von der Polizei. Als Ursache für den Unfall vermutet sie zu hohe Geschwindigkeit. Der Unfallfahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

