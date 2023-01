Stand: 13.01.2023 13:48 Uhr Wolfsburg: 90-Jähriger fährt gegen Pkw und Klinikfassade

In Wolfsburg hat ein 90-Jähriger am Donnerstagnachmittag einen Unfall gebaut, nachdem er seine Frau bei der Notaufnahme abgesetzt hatte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seinen Wagen parken wollen. Dabei touchierte sein Pkw allerdings ein geparktes Auto, prallte gegen zwei große Blumenkübel und schob diese zwei Meter weiter. Anschließend rammte er noch zwei bis zum Boden reichende, große Fensterscheiben im Eingangsbereich des Klinik-Labors. Der Senior wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich selbst in der Notfallaufnahme des Klinikums versorgt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

