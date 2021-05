Stand: 29.05.2021 13:51 Uhr Wolfsburg: 26-Jähriger sticht Arbeitskollegen in den Bauch

In der Nacht zu Sonnabend hat ein 26 Jahre alter Mann einen Arbeitskollegen in einer Firma in Wolfsburg niedergestochen. Das 35 Jahre alte Opfer aus dem Landkreis Helmstedt kam mit schweren Bauch-Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei meldete. Der mutmaßliche Täter sei noch am Tatort festgenommen worden. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Jüngere gegen 1.25 Uhr das Gelände betreten und sei in das Büro des 35-Jährigen gegangen. Dort habe er mit einem mitgebrachten Messer auf den Kollegen eingestochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Blutprobe angeordnet, da der 26-Jährige offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Haftbefehl.

