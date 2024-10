Stand: 28.10.2024 13:44 Uhr Wolfsburg: 17-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein 17-Jähriger ist in Wolfsburg von drei unbekannten Männern mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dem Opfer bei dem Überfall am frühen Samstagabend in der Innenstadt zunächst Bargeld entwendet. Anschließend sei der 17-Jährige weiterhin mit dem Messer bedroht und zu einer Bank gebracht worden. Hier habe er gezwungen werden sollen, einen weiteren Bargeldbetrag abzuheben. Der 17-Jährige konnte den Angaben zufolge jedoch einen Zeugen ansprechen, der die Polizei alarmierte. Die drei Täter seien daraufhin geflüchtet. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei vermutlich um jugendliche, männliche Personen. Zwei seien dem Opfer flüchtig bekannt. Der dritte mutmaßliche Täter sei etwa 1,80 Meter groß, habe eine kräftigere Figur und dunkle, gewellte Haare. Er sei mit einer Jogginghose und dunklem Oberteil bekleidet gewesen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646 0 zu melden.

