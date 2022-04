Wolfenbüttel: Zweite Frau von Projektil am Kopf verletzt? Stand: 21.04.2022 14:30 Uhr Der Fall um eine durch ein Projektil verletzte Frau in Wolfenbüttel wird immer rätselhafter. Jetzt wurde bekannt, dass auch eine 84-Jährige Opfer eines Angriffs geworden sein könnte.

Eine 57-jährige Frau wurde bereits am Gründonnerstag auf ihrem Grundstück in Groß Stöckheim im Landkreis Wolfenbüttel von einem Geschoss am Kopf getroffen. Zunächst war nur eine kleine Wunde sichtbar. Einen Tag später suchte sie jedoch einen Arzt auf. Bei der Untersuchung wurde das Projektil unter der Kopfhaut der Frau entdeckt und entfernt. Am Donnerstag gaben die Ermittler dann bekannt, dass eventuell auch eine zweite Frau von einem Geschoss getroffen worden sein könnte. Eine 84-Jährige sei auf einem Gehweg unterwegs gewesen und habe plötzlich Schmerzen am Hinterkopf verspürt.

Polizeisprecher Matthias Pintak zur Verletzung einer 57-Jährigen

Möglicher Zusammenhang wird geprüft

Die Polizei schließt nach Informationen des NDR in Niedersachsen nicht aus, dass auch diese Frau von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden sein könnte, obwohl kein Projektil gefunden wurde. Es wäre der zweite Beschuss in Wolfenbüttel innerhalb von nur vier Tagen. Die Beamten prüfen derzeit auch einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten - bislang sind allerdings keine Parallelen aufgefallen, so ein Sprecher.

Polizei beruhigt: Kein Anlass zur Sorge

Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob die Frau oder die Frauen fahrlässig verletzt oder vorsätzlich angeschossen wurden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag, dass es unter den Bürgern in Wolfenbüttel "eine gewisse Unruhe" gebe. Es bestehe aber kein Anlass zur Sorge, beruhigte der Sprecher. Bei Bedarf werde das Landeskriminalamt eingeschaltet, hieß es aus Ermittlerkreisen.

