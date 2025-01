Stand: 15.01.2025 14:18 Uhr Wolfenbüttel: Unbekannter Mann spricht Schulkind an

In Wolfenbüttel ist am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr ein neunjähriger Junge auf seinem Schulweg von einem unbekannten, schwarz gekleideten Mann angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Der Junge reagierte nicht auf das Gesprächsangebot und erreichte seine Schule unverletzt, so ein Sprecher. Die Beamten stehen im engen Austausch mit den Eltern des Kindes und der betroffenen Schule. “Solche Vorfälle nehmen wir sehr ernst”, heißt es. Als Reaktion wurde die Polizeipräsenz in der Umgebung erhöht. Da der Vorfall erst mit zeitlicher Verzögerung gemeldet wurde, konnte der unbekannte Mann bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise werden unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegengenommen.

