Stand: 12.12.2021 09:28 Uhr Wolfenbüttel: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in Wolfenbüttel ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Sonntag gegen 1.00 Uhr im ersten Stock eines Hauses in der Innenstadt ausgebrochen. Demnach kam es durch auf dem Herd stehendes Essen offenbar zu einer "extremen Rauchentwicklung". Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den 71-Jährigen nur noch tot aus seiner Wohnung bergen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

