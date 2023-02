Stand: 21.02.2023 07:10 Uhr Wolfenbüttel: Falsche Masseurin klaut Geld in Seniorenheim

In Wolfenbüttel ist eine Bewohnerin einer Seniorenpflegeeinrichtung Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine unbekannte Frau an der Tür der Rentnerin geklopft und sich als Physiotherapeutin ausgegeben. Nach einer kurzen Fußmassage habe die Unbekannte die Wohnung dann wieder verlassen. Später stellte die Seniorin fest, dass Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die angebliche Physiotherapeutin zuvor versucht, bei weiteren Bewohnern der Einrichtung in die Wohnung zu kommen. Die Tat ereignete sich bereits in der vergangenen Woche. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern oder Zeugen. Die Täterin habe dunkle Haare gehabt, weiße Kleidung getragen und schlecht deutsch gesprochen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05331) 933 - 0 entgegen.

