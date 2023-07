Stand: 03.07.2023 09:09 Uhr Wolfenbüttel: Bauarbeiten auf der Autobahn 36 beginnen

Der Bund erneuert auf der Autobahn 36 im Landkreis Wolfenbüttel seit Montag die Mittelleitplanken. Arbeiter bauen zunächst die vorhandenen Schutzeinrichtungen in der Mitte der Autobahn ab und montieren anschließend die neuen Planken, wie die Autobahn GmbH mitgeteilt hat. Gebaut wird zwischen Schladen-Nord und Wolfenbüttel-Süd auf einer Länge von zwölf Kilometern. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern. Der Verkehr in Richtung Braunschweig wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

