Stand: 21.08.2022 10:23 Uhr Wolfenbüttel: 32-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe

In Wolfenbüttel hat am frühen Sonntagmorgen ein 32-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf einen 25-Jährigen geschossen. Der Angegriffene sei dabei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer hatten demnach auf einem Parkplatz gestritten. Der 32-Jährige habe dem anderen dabei einen Kopfstoß verpasst und dann mehrfach mit der Schreckschusspistole auf ihn geschossen. Anschließend flüchtete er in einem Auto. Die Polizei nahm ihn später fest. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

