Unfall mit Rettungswagen: Drei Verletzte in Wolbrechtshausen

Bei Wolbrechtshausen (Landkreis Northeim) ist am Dienstagnachmittag ein Rettungswagen verunglückt. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug gerade im Einsatz, als ein 85-jähriger Autofahrer den Krankenwagen trotz Blaulichts und Martinshorn übersah und mit ihm zusammenstieß. Durch den Aufprall kam der Rettungswagen von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Ein anderer Rettungswagen musste den Weitertransport des Patienten übernehmen. Sowohl der 85-jährige Autofahrer als auch beide Rettungskräfte wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro.

