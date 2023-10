Stand: 09.10.2023 09:12 Uhr Wohnungsnot: In Göttingen dürfen Studienanfänger ins Hotel

Um Zeit während der Wohnungssuche zu überbrücken, bietet das Studentenwerk Göttingen zusammen mit einem Hotel bis zu 40 Übernachtungsplätze für Studierende an. Bis zu zwei Wochen lang können sie von diesem Montag an für fünf Euro pro Nacht in dem Hotel unterkommen. Das Angebot gilt ausschließlich für Studierende im ersten Semester, sie müssen sich über das Studentenwerk Göttingen bewerben - und dort persönlich erscheinen. Die Hilfsaktion läuft Ende November aus.

