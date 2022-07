Stand: 22.07.2022 11:13 Uhr Wohnungsbrand in Einbeck - mehrere Häuser evakuiert

Am Freitagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Einbeck (Landkreis Northeim) Feuer ausgebrochen. Die Bewohnenden wurden nach Angaben der Polizei evakuiert, da aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht klar war, wie groß das Feuer ist. Auch die Bewohnenden der Nachbarhäuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Brand entwickelte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Kellerraum. Von dort aus sei das ganze Haus verqualmt worden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt, die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

