Stand: 02.10.2023 09:06 Uhr Wohnmobil aus Braunschweig auf Usedom gefunden - Dieb flüchtet

Ein in Braunschweig gestohlenes Wohnmobil ist am Sonntag auf der Ostseeinsel Usedom (Mecklenburg-Vorpommern) wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag in Lehre bei Braunschweig gestohlen worden. Am Sonntagmittag entdeckten Streifenpolizisten auf der Insel das Fahrzeug dann zufällig. Ein Unbekannter war damit auf Usedom in der Nähe der polnischen Grenze unterwegs. Als er die Beamten bemerkte, stellte er das Wohnmobil ab und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. An dem Zündschloss des Wohnmobils wurde laut Polizei gewaltsam manipuliert und es waren gefälschte Kennzeichen angeschraubt. Die Polizei ließ das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sicherstellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min