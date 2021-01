Stand: 05.01.2021 13:48 Uhr Wohnhausbrand in Hann. Münden - eine Person leicht verletzt

50.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Feuers im Landkreis Göttingen. Beim Brand einer Wohnung im Hann. Mündener Stadtteil Wiershausen war am Montagabend der 63-jährige Eigentümer leicht verletzt worden. Er hatte versucht, das Feuer, das in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen war, zunächst selbst zu löschen und atmete dabei Rauchgas ein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist so schwer beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Was genau das Feuer auslöste, wird derzeit untersucht.

