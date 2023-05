Stand: 11.05.2023 22:12 Uhr Wittingen: Unbekannte Person schießt auf Kater

In Glüsingen in der Gemeinde Wittingen (Landkreis Gifhorn) hat eine bislang unbekannte Person auf einen Kater geschossen, woraufhin das Tier eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der etwa 13 Jahre alte Kater, ein Freigänger, am Dienstag auf das Grundstück seiner 40-jährigen Besitzerin zurück und hatte dabei auffälligen Speichelfluss und wollte nicht mehr fressen. Am Mittwoch brachte die 40-Jährige ihren Kater laut Polizeiangaben zum Tierarzt, der beim Röntgen mehrere Schrotkugeln in dem Tier feststellte. Der Kater musste daraufhin eingeschläfert werden. Nach Polizeiangaben soll am späten Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf das Tier geschossen worden sein. Die 40-jährige Besitzerin des Katers erstattete am Donnerstagmorgen Strafanzeige bei der Polizei Wittingen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05831) 25 28 80 zu melden.

