Wird Ricarda Bier Chefin der IG Metall Wolfsburg?

Die Delegierten-Versammlung der IG-Metall-Geschäftsstelle Wolfsburg wählt am Dienstagnachmittag eine neue Spitze. Einzige Kandidatin für den Posten der Ersten Bevollmächtigten ist Ricarda Bier. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es wäre das erste Mal, dass in Wolfsburg eine Frau an der Spitze der IG-Metall steht. Die 34-Jährige ist schon seit Monaten geschäftsführend im Amt. Ihr Vorgänger Valentin Erb war im Frühjahr in Rente gegangen, wegen der Corona-Pandemie war aber zunächst keine Delegierten-Versammlung möglich. Sollte Bier an die Spitze der mit 90.000 Mitgliedern größten Geschäftsstelle gewählt werden, so wäre das auch ein Signal an die gesamte IG-Metall, die nach wie vor noch stark männerdominiert ist.

