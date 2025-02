Wintersport im Harz: Trotz wenig Schnee Skifahren möglich Stand: 14.02.2025 20:32 Uhr Neuschnee sorgt an diesem Wochenende für Wintersport-Möglichkeiten im Harz. An einigen Orten ist Rodeln und Skifahren möglich. Insgesamt bleibt das Angebot für Wintersportler aber spärlich.

Auch wenn wenig Schnee liegt: Das Skifahren im Harz ist am Wochenende möglich. Am ehesten dürften Ski- und Snowboardfahrer am Wurmberg in Braunlage auf ihre Kosten kommen. "Alle Hauptpisten haben geöffnet", sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. In den vergangenen Tagen war etwas Neuschnee gegeben. Um die Bedingungen zu verbessern, sollen zudem auf den Abfahrten rund um die Uhr Schneekanonen zum Einsatz kommen. Bereits in den vergangenen Tagen waren einige Pisten befahrbar.

Mindestens ein offener Skilift in Sankt Andreasberg

Keine Schneekanonen kommen im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg zum Einsatz. Dort soll mindestens ein Lift am Wochenende öffnen, wie Betreiber Oliver Schmidt sagt. Ob noch weitere folgen, soll kurzfristig entschieden werden.

Rodeln an mehreren Orten möglich

Neben dem Skifahren wird auch das Rodeln am Wochenende am Wurmberg möglich sein. Auch in Torfhaus soll laut Betreiber der Rodellift geöffnet haben. Am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar ist das Schlittenfahren ebenfalls möglich. In Sachsen-Anhalt soll nach Angabe der Touristeninformation im Bodetal rund um Thale sowie in Friedrichsbrunn das Rodeln möglich seien. Dort seien auch die Wanderwege geöffnet.

Langlauf-Loipen weiter nicht nutzbar

Langläufer haben im Harz allerdings weiter das Nachsehen. Aktuell seien keine Loipen geöffnet, teilt die Harzer Tourismusverwaltung mit. Die Schneedecke sei demnach "nicht besonders mächtig", die Loipen könnten nicht präpariert werden. Der Deutsche Wetterdienst meldet für die kommenden Tage in Niedersachsen Temperaturen zwischen um die null Grad und bis zu minus zehn Grad. Gebietsweise soll es kleinere Schneeschauer geben.

