Wintersport: Saison laut Skipisten-Betreiber im Harz eher mäßig Stand: 05.03.2025 13:44 Uhr Das Ende der Wintersport-Saison im Harz rückt näher - Zeit für eine Bilanz. Tourismusverband und Pistenbetreiber zeigen sich teils eher mäßig zufrieden. Vor allem das wechselhafte Wetter machte einigen zu schaffen.

Noch können Skifahrer und Rodler auf dem Wurmberg in Braunlage (Landkreis Goslar) ihre Runden drehen. In Kürze aber werde die Seilbahn für dieses Jahr geschlossen. Fabian Brockschmidt, der die Wurmbergseilbahn betreibt, ist mit der Wintersaison insgesamt zufrieden. In diesem Jahr waren die Pisten an 42 Tagen geöffnet. Wenn es nach Brockschmidt geht, hätten es aber gerne noch mehr sein können. Leider sei das Wetter sehr wechselhaft gewesen, sagte Brockschmidt dem NDR Niedersachsen. Er versuche nun, mit dem restlichen Schnee auf den Pisten bis zum Wochenende auszukommen.

Viele Tagestouristen aus dem Umland

Auch Karsten Otto vom Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) hat das verhältnismäßig warme Wetter zu schaffen gemacht. Anders als Florian Brockschmidt hatte Otto darauf verzichtet, die Pisten künstlich zu beschneien. An den Wochenenden, als Skifahren möglich war, sei es zudem nicht so voll gewesen wie in den vergangenen Jahren, sagte er. Otto sehe das aber entspannt - er verdiene sein Geld inzwischen im Sommer mit Mountainbiking. Der Harzer Tourismusverband spricht von einer durchwachsenen Saison. Nach einem milden Januar sei es im Februar länger kalt geblieben, so dass sich auch eine Schneedecke halten konnte. Das habe viele Tagestouristen aus dem Umland in den Harz gelockt.

