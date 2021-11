Stand: 26.11.2021 20:11 Uhr Wintereinbruch im Harz führt zu mehreren leichten Unfällen

Wegen Schneefalls ist es am Freitag im Oberharz zu mehreren leichten Unfällen gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren wegen glatter Straßen Autos in Gräben gerutscht und Lastwagen standen quer. Verletzte gab es zunächst keine. Laut Polizei waren Streufahrzeuge im Einsatz. Der Deutsche Wetterdienst warnte in seiner Vorhersage auch für Sonnabend vor Frost und Glätte in Niedersachsen und Bremen. In diesem Winter hatte es im Harz schon am 4. November auf dem Brocken geschneit.

