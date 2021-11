Stand: 11.11.2021 10:19 Uhr Wintereinbruch: Polizei Goslar warnt vor glatten Straßen

Die Polizei Goslar hat am Donnerstagmorgen Autofahrer im Harz dazu angewiesen, sich auf winterlichen Straßenverhältnisse einzustellen. Im Oberharz standen den Angaben zufolge am Morgen auf der B242 zwischen Sonnenberg und Clausthal-Zellerfeld, mehrere Lkw quer. Mittlerweile ist die Strecke wieder passierbar. Streudienste hätten dafür gesorgt, teilte die Polizei Goslar gegen 9.45 Uhr via Twitter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2021 | 09:30 Uhr