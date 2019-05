Stand: 04.05.2019 10:58 Uhr

Winter-Comeback im Mai: Im Harz schneit es

Im Harz hat sich in der Nacht zu Sonnabend der Winter noch einmal zurückgemeldet. In den Höhenlagen auf dem Brocken und rund um Torfhaus bedeckte nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine dünne Schneedecke den Boden. Unterhalb von 700 Metern seien die Flocken allerdings nicht liegengeblieben. In der Nacht zu Sonntag soll es auch in tieferen Lagen frostig werden. In Bodennähe sind laut DWD Temperaturen von bis zu minus fünf Grad möglich.

Wintereinbruch im Harz: Neuschnee im Mai 04.05.2019 09:45 Uhr In der Nacht zu Sonnabend sind in Torfhaus im Harz mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Auch in den nächsten Tagen soll es kühl bleiben, weiterer Schneefall ist möglich.







