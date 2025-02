Winter-Comeback im Harz: Skipisten werden vorbereitet Stand: 28.02.2025 12:57 Uhr Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn zeigt sich der Oberharz noch einmal tief winterlich. In der Nacht und am frühen Morgen hat es kräftig geschneit.

Das späte Winter-Comeback sorgt für Freude bei den Wintersportlern. „Wir öffnen morgen nochmal alles“, sagt Fabian Brockschmidt von der Wurmbergseilbahn in Braunlage. Die Vorbereitungen laufen bereits: In den vergangenen kalten Tagen haben die Betreiber Maschinenschnee produziert und an den Seiten gelagert. Dieser wird nun nachts auf die Pisten verteilt.

Fazit zum Winter fällt durchwachsen aus

Dennoch fällt Brockschmidts Fazit zur Wintersaison durchwachsen aus. „Es hätte mehr sein können“, gibt er zu. Das wechselhafte Winterwetter stellt die Liftbetreiber im Harz vor Herausforderungen. Der Winter sei nicht mehr so zuverlässig wie vor zehn Jahren, sagt er – eine Einschätzung, die durch meteorologische Daten gestützt wird. Laut dem ARD-Wetterkompetenzzentrum hat sich die Durchschnittstemperatur der Wintermonate in Braunlage zwischen 1990 und 2020 im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 um ein Grad erhöht – eine Folge des Klimawandels.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.02.2025 | 13:00 Uhr